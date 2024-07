Judo il tabellone di Matteo Piras alle Olimpiadi Obiettivo ripescaggio?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Domani, domenica 28 luglio, l’Italia delschiererànella categoria fino a 66 kg in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il piemontese si presenta per la prima volta nel contesto a cinque cerchi a 30 anni, dopo aver sgomitato a lungo nei tornei minori fino a guadagnarsi un posto fisso nella Nazionale maggiore a partire dal 2022. Il prodotto dell’Akiyama Settimo Torinese, ormai nel pieno della maturità agonistica, si gioca quindi l’occasione della vita sulla scia di un ottimo biennio di qualificazione olimpica in cui ha conquistato tre podi Slam ed un quinto posto sia agli Europei che ai Mondiali (entrambi disputati in questa stagione). Questi risultati hanno proiettatoaddirittura tra le teste di serie ai Giochi, da numero 8 del seeding.