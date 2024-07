Inter-Las Palmas 3-0 | Dimarco chiude la vittoria con una magia LIVE

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)-Lasè la terza amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il Lasallenato da Luis Miguel Carrion. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena. RILEGGI IL: LVE-LAS3-0 Bel successo dell’nella prima amichevole con il pubblico. Contro il Lasfa doppietta Taremi che si porta a cinque reti in tre gare, poii conticon una prodezza assoluta. Prossimo impegno venerdì a Pisa. FINISCE LA PARTITA:-LAS3-0! 90’ Salcedo lancia Quieto sulla destra, conclusione del Primavera murata in corner. 87? Sostituzioni: dentro Quieto e Di Gennaro per gli ultimi due che avevano iniziato dal 1?, Taremi e Josep Martinez.