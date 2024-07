Il baratto per il metrò Un vialone alberato in cambio del deposito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Con l’arrivo deldei treni della linea M5 al Casignolo, l’unica area verde rimasta nel quartiere San Rocco e l’assessore Marco Lamperti aveva annunciato il massimo impegno per far ottenere al quartiere le migliori compensazioni e interventi di mitigazione. La conferma del grandedella metropolitana nel quartiere non è stata accolta con favore dai residenti, che nell’ultima assemblea pubblica hanno ricordato che San Rocco paga lo scotto di servizi che poi sono utili a tutta la città: il carcere, il depuratore, la circonvallazione, adesso il cantiere per fare arrivare la metropolitana a Monza e, infine, l’ampliamento dello svincolo della tangenziale in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026.