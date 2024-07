I camion non rispettano il divieto Interviene la Polizia provinciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Da martedì 23 luglio è in vigore un’ordinanza della Provincia di Forlì-Cesena che dispone ildi transito per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate lungo la SP142 Mandrioli, che collega Bagno di Romagna e la Toscana. L’ordinanza avrà validità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che al momento si ritiene sia intorno a un mese. Il personale della Provincia di Forlì-Cesena, oltre a quello della Provincia di Arezzo, ha installato relativa segnaletica sul versante di competenza. Una ordinanza per la sicurezza e l’incolumità degli utenti di quella importantee per i lavoratori impegnati negli interventi di installazione della barriere laterali di ultima generazione sulla SP142 Mandrioli, nel tratto compreso tra il km. 4,750 e il km 5,400.