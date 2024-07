Hockey prato calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 27 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Finalmente si parte., sabato 27, cominceranno le competizioni disualledi. Sono ben otto gli incontri pianificati per la giornata odierna: sei riguardanti il torneo maschile, due invece per il torneo femminile. Ribadiamo velocemente il format della rassegna a cinque cerchi. In entrambe le categorie saranno in lizza dodici squadre, divise in due gironi all’italiana da sei. I primi quattro team dei due rispettivi raggruppamenti staccheranno il pass per la fase ad eliminazione diretta, dove si giocheranno i quarti, le semifinali e la finale. Per ciò che concerne il torneo maschile, i fari saranno puntati sui detentori del titolo olimpico del Belgio che, nel girone B, affronteranno l’Irlanda; l’India invece, bronzo a Tokyo 2020, sfiderà la Nuova Zelanda.