Ferraresi da Montecitorio alla giunta | Servizi comunali in ogni quartiere e cittadini coinvolti nelle scelte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) A quindici anni seguiva con la madre gli spettacoli di Beppe Grillo, a 25 era già in Parlamento, un mese prima di laurearsi in Giurisprudenza. Una passione precoce per la politica e il Movimento 5 stelle, quella del finalese Vittorio, che l’ha proiettato in fretta dai volantinaggi in piazza al proscenio di, dove è rimasto quasi un decennio. Oggi ha 36 anni e sperimenta un nuovo ruolo nellaMezzetti, con deleghe non trascurabili: partecipazione, quartieri, decentramento, trasparenza, legalità e antimafie. L’ha presa molto sul serio, come dimostra un maxi stradario appeso davantiscrivania, con i bollini rossi che segnalano sedi e uffici diin città. E intanto organizza incontri a raffica, ad esempio con i presidenti e i consiglieri di circoscrizione.