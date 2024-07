ChatGPT Salvataggi in Serie | Quattro Interventi Cruciali degli Angeli del Mare in una Settimana

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Pescara - Negli ultimi giorni, i bagnini della Federazione Italianao (Fisa) hanno effettuatodio tra Pescara, Francavilla ale Ortona, dimostrando un impegno continuo nella protezione dei bagnanti e nella sensibilizzazione sui rischi in. Salvati da una Ciambella Il primo intervento è avvenuto il 20 luglio presso lo stabilimento Lido Azzurro di Pescara. Il bagnino Edoardo D’Antonio ha notato una mamma e due bambine in difficoltà, aggrappate a una ciambella gonfiabile, che venivano trascinate via dalla corrente. D’Antonio si è tuffato immediatamente per soccorrerle, calmando la madre in panico e riportandole in sicurezza a riva. Rianimazione a Francavilla Il giorno successivo, il 21 luglio, Nicolò Pantalone ha salvato un bagnante svenuto nello stabilimento Conca D’Oro di Francavilla al