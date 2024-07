Un giorno a Lecco tra torri e musei immersi nell’atmosfera manzoniana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)– Il panorama mozzafiato dal Matitone, l’arte offerta al pubblico nel Palazzo delle Paure, il tour manzoniano racchiuso nel perimetro della città di, luogo ideale e ricco per una giornata di visita e dieci punti da scoprire. Il ponte Azzone Visconti, o Ponte Vecchio, è uno degli accessi alla città, storico avamposto sull’Adda, realizzato nel 1300 con le sue undici arcate. Una volta in centro, il punto di partenza è il campanile della Basilica di San Nicolò, il ‘matitone’ dei lecchesi, tra i più alti d’Europa con i suoi 380 gradini e 96 metri d’altezza, che conducono a un panorama a picco su lago e città. L’accesso avviene solo su prenotazione, dal sito dedicato. A poca distanza si raggiunge il Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre, edificato in un tratto della vecchia cinta muraria del borgo fortificato, su cui è ancora visibile lo stemma dei Visconti.