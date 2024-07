Patto tra Di Lorenzo e Kvara | Conte sorride il Napoli rinasce

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Diuniti per ilrespira: i due pilastri restano. Primo allenamento a Castel di Sangro rivela nuovi scenari. Le ultime.” Diper ilIlha dato il via alla sua preparazione estiva con il primo allenamento a Castel di Sangro. L’attenzione era tutta su Giovanni Die Kvichatskhelia, protagonisti di numerose voci di mercato nelle scorse settimane. Nonostante le speculazioni, il club partenopeo ha mantenuto una posizione ferma: nessuna cessione per i due pilastri della squadra. La società di Aurelio De Laurentiis ha dato prova concreta di questo impegno, immortalando i due giocatori in una significativa stretta di mano. Questo gesto, descritto come una sorta diper rilanciare il, simboleggia la determinazione di Dinel guidare la rinascita della squadra dopo una stagione difficile.