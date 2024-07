Parigi 2024 | Starmer bloccato da sabotaggio Tgv ha preso volo per capitale francese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Londra, 26 lug. (Adnkronos) - Il primo ministro britannico Keirè stato 'colpito' dalle azioni dicon ordigni incendiari perpetrate questa mattina sulla rete ferroviariaad alta velocità, il Tgv, che ha portato una conseguente interruzione sulla linea Eurostar. Tanto che per raggiungerein tempo per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici ha dovuto prendere undiretto alla. Lo ha reso noto Downing Street spiegando che, prima di recarsi alla cerimonia lungo la Senna,parteciperà al ricevimento per i leader organizzato dal presidenteEmmanuel Macron.