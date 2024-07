Parigi 2024 equitazione | i cavalli dell’Italia Team hanno superato le ispezioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tutto pronto a Versailles per l’inizio dei Giochi Olimpici dianche per quanto riguarda l’. I quattronella mattina di oggi, sotto l’attento sguardo del veterinario di squadra Marco Eleuteri e di tutta la delegazione degli sport equestri,tutti positivamente la tradizionale prima ispezione, volta a determinare le condizioni psicofisiche degli atletie a ottenere il pass da parte della giuria per affrontare la prova olimpica. Il sorteggio dell’ordine di partenza ha decretato che l’Italia sarà la tredicesima delle sedici nazioni ad entrare in gara domani, sabato 27 luglio. Emiliano Portale e Future, Evelina Bertoli e Fidjy des Melezes, e Giovanni Ugolotti e Swirly Temptress entreranno nell’ordine in campo per il dressage test che aprirà le gare di completo sul rettangolo posto ai piedi della Reggia di Versailles.