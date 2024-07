Orecchietta mon amour Grottaglie celebra la regina della Puglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il centro storico di, nel cuore del Tarantino, si prepara ad accogliere la decima edizione di Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road, l’evento culinario straordinario che si terrà il 6 e 7 agosto 2024. Con i suoi vicoli bianchi – chiamati ‘nchiosce – e le dimore storiche del centro, la città delle ceramiche pugliese si trasformerà in un percorso gastronomico chela ricca tradizione culinaria pugliese e le sue più recenti rivisitazioni. Undici chef prenderanno parte alla kermesse enogastronomica, offrendo una varietà di prelibate ricette che interpretano ladelle tavole pugliesi: l’. Dalle versioni più tradizionali alle opzioni senza glutine, i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con una vasta gamma di sapori unici.