’L’uomo tigre’ al Teatro della Grancia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per il quinto appuntamento in programma, la terza edizione di ‘Di borgo in borgo’, una rassegna diffusa die musica nel territorio di Montalcino, organizzata dal Teatrino dei Fondi con il Comune, arriva aldi Montisi, domenica alle 21.30, con Guasconeche presenterà ‘L’uomo, di e con Andrea Kaemmerle. "Una comicità potentissima quanto poetica – anticipano i curatori– che regalerà al pubblico una riflessione sulla vecchiaia e permetterà di sentire sulla pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi". La rassegna si concluderà giovedì 1 agosto al giardinoFortezza di Montalcino. Doppio appuntamento dedicato alle famiglie, con ‘Gioca la piazza’, animazione con giochi di legno che riprendendo letradizioni popolari del gioco consentiranno a grandi e piccini di divertirsi, e alle 18.