Juuve Thiago Motta apre con una sconfitta | il Norimberga vince 3-0

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Cartelli ‘lavori in corso’ in casa Juve. Ed è normale. La prima uscita diè unaper tre a zero, con tante riserve, le assenze, il mercato ancora da completare e una fase di rodaggio ampiamente prevedibile. I carichi di lavoro, contro una squadra che sta per partire ufficialmente con la stagione, hanno fatto il resto. Errore anche per Vlahovic che ha sbagliato il rigore del possibile pareggio nella ripresa, mentre i tedeschi, più brillanti, hanno sfondato nei minuti finali con la Juve più stanca. La prima formazione di, come prevedibile, ha visto tanti giovani in campo, soprattutto davanti. In porta Di Gregorio, terzini Rouhi e Barbieri, con Gonzalez e Djalo in mezzo, mentre la diga di centrocampo a due era composta da Thuram e Locatelli. Miretti, invece, trequartista con Hasa e Comenencia in fascia.