Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 ecco lo spettacolare trailer!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024) Come promesso ieri via social, in occasione del San Diego Comic-Con, Prime Video ha svelato l’attesissimodella seconda stagione de Il: Glidel. La presentazione si è tenuta nella mitica Sala H.il: San Diego si è trasformata nella Terra di Mezzo durante la presentazione di Prime Video della seconda stagione de Il: Glidel. Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay sono stati raggiunti sul palco dell’iconica Hall H da tanti componenti del cast per una conversazione vivace e interessante moderata dalla vincitrice dell’Emmy Yvette Nicole Brown (Avengers: Endgame, Community), celebre fan del genere. Il cast ha emozionato i 6.500 fan che hanno affollato l’enorme sala dei congressi, svelando un nuovoesclusivo della prossima stagione.