Harris a Netanyahu | Israele deve difendersi ma non starò zitta sulla sofferenza di Gaza Tel Aviv | Così danneggia gli ostaggi

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha il diritto di, ma è importante anche come decide di farlo. Perché non si possono girare le spalle di fronte alla “terribile” situazione umanitaria a. La guerrafinire. Si può sintetizzareil pensiero di Kamalasul conflitto israelopalestinese, ribadito dalla vicepresidente Usa a Benjamin. Il colloquio trae il primo ministro israeliano è stato per la nuova candidata dem alla Casa Bianca il primo test di politica estera, da quando Joe Biden ha abdicato in suo favore. Un incontro da cui Telnon esce soddisfatta: “Le dichiarazioni dino le trattative per il rilascio degli”, ha commentato un funzionario israeliano, citato dai media.