Dream Team | La Leggenda del Basket docuserie su Sky Documentaries e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unadi cinque episodi sulla creazione e il trionfo della squadra dipiùria di tutti i tempi: ilstatunitense del 1992, che partecipò per la prima volta alle Olimpiadi di Barcellona vincendo la medaglia d’oro e segnando una svolta epocale. In esclusiva su Sky, da venerdì 26 luglio alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile on demand si avvale di materiali inediti e interviste audio ai campioni mai pubblicate prima. Icone del calibro di Magic Johnson, Charles Barkley e Michael Jordan, che hanno dominato la competizione vincendo otto partite su otto, incantando i fan di tutto il mondo e rimanendo ancora oggi indimenticabili. La vittoria olimpica contribuì infatti in modo decisivo a promuovere l’immagine della NBA in tutto il mondo.