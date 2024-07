Dazn vuole il pareggio di bilancio a spese degli abbonati e risparmiando sui giornalisti Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Anchecommenta gli aumenti die i tagli alla redazione. L’abbonamento alla piattaforma che trasmette la Serie A può costare fino a 70 euro, allo stesso tempo però la società taglia imettendo a repentaglio la qualità del prodotto.punta aldirivalendosi sugliDal trasmetterà la Serie almeno per altri cinque anni, fino al 2029. “si è infatti aggiudicata l’ultima asta per i diritti di trasmissione per 700 milioni a stagione. E qui che però cominciano le dolenti note. Dolenti perché si protraggono ormai da tempo. Fin dall’inizio la qualità streaming della visione dell’evento sportivo è stata la croce di una azienda, nata appositamente per trasmettere il massimo campionato di calcio“.