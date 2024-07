Cda Rai i dubbi di Meloni e le pretese della Lega

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) La data per l’ufficializzazione dei nuovi consiglieri del CdaRai sembrava fissata: mercoledì 31 agosto. Doveva essere quello, secondo quanto riferito ieri dal ministro Luca Ciriani, il giorno nel quale Camera e Senato avrebbero dovuto votare i 4 membri di nomina parlamentare su cui la maggioranza sta cercando l’accordo. Ma, probabilmente tutto slitterà a settembre. Ieri infatti fino a sera sembrava che il famoso accordo fosse stato trovato, con Giampaolo Rossi come Ad. Un nome che però, se convince Fratelli d’Italia, non suscita l’entusiasmo di Giorgia. Non solo: a rivendicare la poltrona ci si è messa anche la. Ragione per la quale tutto è andato a monte. Prima del “niet” di Giorgia, l’accordo prevedeva la classica spartizione delle poltrone tra maggioranza e minoranza.