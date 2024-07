UniCredit trimestre da record Profitti oltre le stime a 27 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)per 2,7di euro, in rialzo del 16% sullo stesso periodo dell’anno scorso e superiori alledegli analisti. La stagione deisembra non finire mai per, che chiude il secondocon risultati al top di sempre, in grado di migliorare a23la guidance sui ricavi per l’esercizio 2024 e a8,5quella sull’utile netto. Il primo semestre va dunque in archivio con 5,2di, il 20% in più rispetto al 2023, e con la generazione di 6,7di capitale, equamente suddivisi nei due trimestri.