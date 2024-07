Ultime Notizie Roma del 25-07-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno pranzo di rischio di attentati terroristici contro la delegazione di Tel Aviv da parte dei terroristi legati agli rana in una lettera al ministro degli Esteri citata dal tanto vi svelo il capo della diplomazia avvertito di un complotto sostenuto da Tirana per attaccare la delegazione israeliana esprime gratitudine funzionari francesi per le misure di sicurezza senza precedenti adottate per proteggere gli israeliani ai giochi Così come per il ritiro da parte del governo francese delle richieste di bandiere Israele alle Olimpiadi i 88 atleti di Tel Aviv presente giochi di Parigi sono getti a protezione 24 ore su 24 da parte dei servizi di sicurezza a piedi sono anche sorvegliati da funzionari dello Shin Bet a causa delle minacce di cui sono oggetto per la vuoi ragazza torniamo in Italia la cronaca mancata ...