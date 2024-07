Tiro con l’arco azzurri intermittenti alle Olimpiadi | evitata la Corea del Sud con la squadra maschile non con la mista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Va in archivio con un bilancio agrodolce in casa Italia il ranking rounddelconai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al termine di un pomeriggio abbastanza altalenante, soprattutto da parte del punto di riferimento azzurro Mauro Nespoli, l’obiettivo principale di giornata è stato raggiunto soltanto parzialmente, compromettendo in maniera quasi definitiva le possibili chance di medaglia nella prova a coppie miste. Il binomio misto composto da Nespoli e Chiara Rebagliati (15ma in mattinata dopo le 72 frecce di ranking round femminile) ha chiuso infatti in nona posizione con un totale di 1333 punti, qualificandosi per la fase finale (riservata ai primi 16 Paesi della graduatoria, sui 27 iscritti) ma trovando un tabellone da incubo, con la Francia padrona di casa agli ottavi e soprattutto ladel Sud (numero 1 del seeding) in un eventuale quarto.