Skincare in aereo come farla in poche mosse

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lo stress pre-partenza, le corse in aeroporto e i cambiamenti di pressione e umidità della cabina possono mettere a dura prova la pelle, seccandola e provocando piccole imperfezioni. Su TikTok, a questo proposito, si è diffuso rapidamente il trend #plane, che propone una routine di bellezza da seguire anche durante il volo, tra sieri idratanti, creme e maschere in tessuto. L’hashtag continua a collezionare decine di milioni di visualizzazioni, soprattutto in queste giornate che per molti sono a ridosso dell’inizio delle ferie. Preparazione Prima della partenza, è essenziale idratare a fondo la pelle con una semplice routine casalinga. Successivamente, è utile fare un leggero esfoliante per rimuovere le cellule morte che possono ostruire i pori e causare inestetismi e irritazioni.