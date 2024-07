Non ne abbiamo mai abbastanza di Martine Rose

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024)è uno di quei nomi che tutti gli addetti al settore nel mondo della moda amano. Non è certo un caso. La designer inglese ha infatti dato prova nel corso del tempo di avere le idee molto chiare, così come visto pochi mesi fa sulle passerelle della Milano Fashion Week. La moda diha al centro chi la indossa ancora prima di cosa indossa, un concetto sottolineato anche nel lookbook della collezione Autunno/Inverno 2024. Presentata durante la Paris Fashion Week, lo show era stato filmato a Londra al cospetto di un pubblico composto da amici del brand e membri della community per poi essere proiettato durante la settimana della moda francese.