(Di giovedì 25 luglio 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha tenuto un discorso aldegli Stati Uniti il 24 luglio, suscitando intense reazioni sia all’interno che all’esterno del palazzo legislativo. Il suo intervento, focalizzato sulla guerra in corso con Hamas, è stato definito uno “di”.ha dichiarato che Israele continuerà la sua campagna militare fino alla vittoria totale, richiedendo un aumento del sostegno americano per raggiungere questo obiettivo. Il Discorso diDurante il suo discorso,ha espresso gratitudine per il supporto bipartisan degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza dell’alleanza tra i due Paesi. Ha descritto il conflitto con Hamas non solo come una questione di sicurezza nazionale, ma come una lotta tra “e barbarie“.