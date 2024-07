Negrita esce ‘Zingara & Spirito’ demo inedito del ’93 primo estratto della box Negrita Trenta

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Manca pochissimo alla grande festa per celebrare i 30 anni di carriera de I. A sorpresa da oggi, 25 luglio 2024, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il; Spirito‘. Vediamo insieme tutte le iniziative previste per i fanband musicale. Zingara; Spirito de Ianticipa la festa per i 30 anni di carriera Il 27 settembre, all’Unipol Forum di Milano, si terrà un grande concerto evento per celebrare i 30 anni di carriera de I. Ma a sorpresa il gruppo musicale ha voluto fare un regalo ai fan con una pubblicazione speciale. Su tutte le piattaforme digitali è infatti possibile trovare “Zingara; Spirito”, una canzone scritta nel 1993 e mai pubblicata prima. Questo brano anticipa l’uscita di “” (Universal), un cimelio che sarà disponibile dal 13 settembre e che è possibile preordinare.