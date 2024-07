Lazio ripresa a Formello Sabato si vola in Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il ritiro pre campionato dellanon si ferma. Archiviata la permanenza ad Auronzo di Cadore, la squadra biancoceleste ha fatto ritorno nella Capitale per riprendere la sua preparazione a. Da valutare le condizioni di parecchi giocatori, a cominciare da Nuno Tavares, passando per Zaccagni, fino al lungodegente Gila. L’inizio del campionato si avvicina e Marco Baroni vuole sfruttare ogni momento per lavorare il più possibile con la sua nuova squadra, in vista del primo appuntamento ufficiale contro il Venezia. I capitolini, però, non avranno molto tempo per godersi il rientro a casa perché27 luglio sarà già tempo di trasferta: i biancocelesti, infatti, voleranno inper la sfida contro l’Hansa Rostock, squadra che milita nella seconda divisione del calcio tedesco.