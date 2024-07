I 104 anni di Leoni Marinaio e politico | Un self-made man con grandi valori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per Dante, cavaliere della Repubblica,pluridecorato di guerra, dirigente d’azienda, sindacalista e anche uomo, oggi scoccano i 104è nato a Longastrino, frazione di Argenta, il 25 luglio 1920, figlio di Floriano e Carlotta Scabbia, braccianti agricoli. Persona semplice e umile, vive a Ferrara con la moglie e il figlio. Quando gli si chiede il segreto per arrivare a 104, risponde che settimanalmente non si fa mancare "un piatto di pasta e fagioli e le sarde fritte". Con lucidità e cura dei particolari, racconta che a 19, il 1° agosto 1939, entrò nella Regia Marina Italiana. Dopo aver completato il corso di Specialista Direzione Tiri, il 1° giugno 1940 si imbarcò sulla corazzata ’Littorio’. Il 10 giugno scoppiò la guerra e l’11 novembre 1940, durante la drammatica notte di Taranto, la ’ Pearl Harbor’ italiana, la ’Littorio’ fu semiaffondata.