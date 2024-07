EIFFEL 65 in concerto venerdì 26 luglio al Festival di Majano

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 25 luglio 2024) Era il 1998 quando nelle radio iniziò a passare il singolo “Blue (Da Ba Dee)” degli65, un brano destinato a cambiare la storia della musica dance mondiale, conquistando le classifiche di mezzo globo e un numero clamoroso di certificazioni oro e platino. In 5 anni il gruppo ha saputo poi vendere oltre 15 milioni di dischi in tutto il mondo, divenendo a tutti gli effetti un fenomeno planetario. Gli65 saranno grandi protagonisti alla 64° edizione deldi, star assolute dell’evento Caos 90 Live, in programma sul grande palco dell’Area Concerti domani,26(inizio 21.30). Una serata evento dedicata alla migliore musica dance, che vedrà, oltre agli, altri importantissimi ospiti che hanno contribuito a elevare quel genere musicale: Marvin & Andrea Prezioso,Carolina Marquez, Dj Kubik e Cire.