Cinema sotto le stelle ’Il gusto delle cose’ oggi gratis per 10 lettori

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un biglietto per ilai primi dieciche, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. Il film in cartellone stasera è Ilcose, diretto da Tran Anh Hung. Ci troviamo nella Francia nel diciannovesimo secolo. Eugénie (Juliette Binoche) e il rinomato chef Dodin Bouffant (Benoît Magimel) lavorano fianco a fianco da 20 anni. La grande complicità tra i due è anche alla base di un forte sentimento amoroso e passionale, soprattutto da parte di Dodin. Lo chef decide di arrendersi all’evidenza e chiede più volte alla sua socia di sposarlo. Eugénie è una donna molto indipendente, ha sempre rifiutato le proposte di Dodin perché vede nel matrimonio una minaccia per la sua libertà. A questo punto, l’uomo, stanco della sua riluttanza, decide di conquistarla facendo una cosa che non aveva mai fatto prima: cucinare per lei.