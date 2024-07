Camera | monopattini souvenir e nursery le richieste dei deputati negli odg al Bilancio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug (Adnkronos) -, '',per i visitatori. A colpi di ordini del giorno alinterno, la vita reale bussa alle porte dei Palazzi della politica. Con pragmatismo (e anche un pizzico di fantasia) ihanno proposto modifiche e cambiamenti alle regole interne, in gran parte accolti dai Questori della, che sono quelli che 'guidano' la macchina di Montecitorio. Sicuramente la società 'in house' è la novità più grande e discussa per la. La Cd Servizi spa, che da settembre si occuperà di ristorazione, pulizia, facchinaggio e 'supporto esecutivo', ha diviso maggioranza e opposizione (con l'eccezione di Avs), anche sullo stanziamento di 1mln di euro che diventano 14 nel triennio '24-'26. Maordini del giorno al'24 c'è un pò di tutto.