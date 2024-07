Calciomercato Juventus Huijsen al Bournemouth | la cifra spiazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ilestivo dellapassa anche dalle cessioni. Tanti gli obiettivi ancora in ballo per i bianconeri, da Todibo a Koopmeiners, da Adeyemi a Galeno. Tutti calciatori la cui valutazione si aggira dai 35-40 milioni in su. È per questo che Giuntoli, prima di tornare alla carica per chiudere i colpi in entrata, deve accumulare un buon tesoretto dalle cessioni. A volte anche pesanti. È il caso di Dan, giovane talento che sembrava poter diventare un pilastro delladel futuro, l’anno scorso prestato alla Roma a gennaio, ma che ai bianconeri frutterà solo una forte plusvalenza. Danè stato ceduto alper 18 milioni più il 20% della futura rivendita, unaimportante vista l’età del calciatore, ma che ha fatto storcere il naso se paragonata alle potenzialità del ragazzo.