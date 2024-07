Calciomercato Clodiense definita una trattativa dalla Spal | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Unionha definito unadiper la prossima stagione nel campionato di Serie C. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un messaggio pubblicato sui social. “L’Unioncomunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Orfei che arriva a titolo temporaneo. Attaccante classe 2003, ha giocato nelle giovanili del Chievo, nella Fidelis Andria e nella”. Le dichiarazioni del ds Così il DS Alberto Cavagnis: “è un giocatore dalle qualità importanti e con le giuste caratteristiche per il nostro sistema di gioco. È un giovane che ha già esperienza nei professionisti e, per noi, si tratta di un ulteriore valore aggiunto alla rosa. Siamo davvero contenti di essere riusciti a portarlo qui”. L'articolouna: ilCalcioWeb.