Biden spiega il passo indietro | È in gioco la democrazia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il respiro della storia, l’allarme per lain pericolo, l’orgoglio per il lavoro fatto, il senso di responsabilità nel “passare la torcia a una nuova generazione”, la gratitudine per aver potuto servire l’America così a lungo: sono i molti temi che il presidente Joeha affrontato nella notte in un discorso alla Nazione dallo Studio Ovale, perre per la prima volta agli americani il senso della sua storica decisione di rinunciare a correre per un secondo mandato presidenziale. Un discorso di undici minuti, solenne, dai toni gravi, che rappresenta l’inizio del percorso di addio dialla vita pubblica.