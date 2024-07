Atalanta il Qatar bussa alla porta per Djimsiti | valutazioni in corso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una situazione ancora tutta in divenire, ma reale e che si potrebbe anche sviluppare.dell’hato il clubiota dell’Al-Rayyan, con l’intenzione di provare are nel golfo Berat. Per ora siamo solo alle prime fasi di una trattativa che è ancora tutta da intavolare, più giusto parlare di primi contatticciati che di vera e propria pista percorribile. Anche perché per ora l’unica volontà chiara è quella della società mediorientale, che ha sede a Doha ed è tra i club più titolati della Stars League. Lesono in, sia lato Dea che lato giocatore: qualora dovessero arrivare aperture, allora la strada si potrebbe tracciare andando davvero verso una potenziale cessione.