Assente a Castel di Sangro | mercato Napoli cessione ad un passo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Indizio importante per la prossimadel: l’assenza adisarebbe la conferma definitiva. Ilè arrivato proprio in questi minuti adidove svolgerà la seconda parte del ritiro pre stagionale dopo aver lavorato nelle ultime settimane in quel di Dimaro Folgarida. Una seconda parte che risulterà molto importante per Antonio Conte, visto che l’allenatore avrà finalmente a disposizione quei calciatori che erano assenti in Trentino a causa degli impegni nazionali. Da Di Lorenzo a Kvaratskhelia, passando per Lobotka e Olivera, passando poi per il colpo Alessandro Buongiorno.