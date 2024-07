animazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Al cinema Castello stasera (ore 21,45), per la rassegna Cinefilante, ci sarà "Le avventure del piccolo Nicolas", un film di Amandine Fredon, Benjamin Massoubre (età consigliata 6+). Durante una delle sue avventure, il piccolo Nicolas si insinua nel laboratorio dei suoi creatori per fare loro tante domande, proprio come farebbe ogni suo coetaneo. È la fine degli anni ‘50. Lo scrittore René Goscinny e l’illustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme il personaggio del piccolo Nicolas, che diventerà il protagonista di una lunga serie di avventure a fumetti ed entrerà nel cuore dei bambini di tutto il mondo.