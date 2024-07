Volete giocare a lacrosse? Si sta formando la squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)reggiana diwork in progress. È un obiettivo ambizioso quello di Emanuele Govoni e Roberto Bandiera, due ragazzi bolognesi ma ormai reggiani di adozione, che, dopo essersi laureati campioni d’Italia, da oggi aprono le porte del neonato team Emilia35ersClub con i classici "provini" alla Sport Arena di via Cisalpina, per costruire la primadidella nostra provincia e strizzare già l’occhio ad un sogno a cinque cerchi. Il, da poco inglobato dalla Federazione Italiana Hockey, anche se ci sono differenze marcate, è uno sport ancora semi-sconosciuto in Italia ma tornerà ad essere disciplina olimpica nel 2028. "L’avventura personale nel- dice Emanuele - comincia nel 2010 con la fondazione da parte mia dei Bologna Sharks a cui Roberto si è aggregato circa un anno dopo.