Un’altra iena nei giovedì sera di Rai 2

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Rai 2 tenta di rianimare il talk del, un tempo fiore all’occhiello della programmazione del canale con Annozero di Michele Santoro. Dal prossimo autunno ci proverà una new entry in Rai: l’exAntonino Monteleone, che condurrà L’Altra Italia. Non è la prima volta che la rete si affida ad un volto de Le Iene per cercare di riaffermarsi con l’attualità, dopo i fasti di Santoro datati ormai tredici anni fa (Annozero chiuse definitivamente i battenti nel giugno del 2011). Antonino Monteleone, che ha salutato la trasmissione di Italia 1 dopo sette anni, arriva dopo gli sforzi, inutili, di Alessandro Sortino, chefu (fino al 2008) etornerà ad essere dalla prossima stagione. Due anni fa ideò per idi Rai 2 un nuovo talk: Che C’è di Nuovo, condotto da Ilaria D’Amico. Il programma durò appena nove puntate, prima di essere chiuso per bassi ascolti.