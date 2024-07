Tony si limonava una nel privé | segnalazione dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continuano a trapelare segnalazioni sui protagonisti di. Ieri ne è spuntata una inerenteRenda, il quale è stato avvistato al mare in compagnia di una ragazza che non è la sua fidanzata Jenny Guardiano. Ad ogni modo, in queste ore stanno trapelando nuove indiscrezioni parecchio interessanti sul conto del ragazzo. Le innumerevoli segnalazioni suRenda: baci e sotterfugi? Tra questa sera e domani sera scopriremo quale sarà l’epilogo delle coppie ancora in gioco a, tra cui anche quella formata dae Jenny. Stando ad alcune segnalazioni trapelate sul web, però, non sembra molto difficile intuire come siano andate le cose. Sul DJ, infatti, stanno trapelando svariate segnalazioni dalle quali si evince che, in realtà, lui e Jenny siano usciti dal programma da single.