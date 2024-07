Tiziano Renzi assolti da accuse infamantidistrutto impianto pm

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una sentenza "ampiamente positiva per tanti aspetti": "Azzerate tutte le infamantiche in questi anni abbiamo ricevuto sulle bancarotte. Ci hanno persino arrestato per quell'accusa e oggi il Tribunale di Firenze ci ha assolto disintegrando l'accusatorio della procura. Non abbiamo fatto nessuna bancarotta". Così in una nota, sorpreso per la "condanna per le 4 presunte false fatture": "in quella specifica vicenda non avevamo alcun ruolo, ricorreremo". Gli "riempie il cuore di gioia" che la figlia Matilde sia "fuori da ogni processo un mese dopo che è accaduta la stessa cosa a suo marito Andrea", aggiunge poi. "Questa ennesima assoluzione - afferma sempre- si aggiunge alle assoluzioni o archiviazioni di questi dieci anni a Genova, Cuneo, Firenze e Roma".