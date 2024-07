Se le Olimpiadi si fossero svolte a Roma | le occasioni perse per quel no di Virginia Raggi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si aprono formalmente oggi ledi Parigi, con le prime gare di calcio e di rugby, anche se la cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì 26. Previste milioni di persone nella capitale francese mentre saranno miliardile collegate con l’evento più importante dell’anno. Molti dimenticano, però, che invece di Parigi 24 avremmo potuto avere24 se, la sindaca Cinquestelle eletta pochi mesi prima, non avesse inopinatamente rinunciato alla candidatura nel settembre del 2016. Perdendo un’occasione storica per la Capitale e per l’Italia. 13 miliardi e 200mila posti di lavoro persiha perso tredici miliardi di finanziamento, che sarebbero pervenuti dal governo, dagli sponsor e dal Cio.