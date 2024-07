RTL 102 5 non ha dato la notizia della rinuncia di Biden interrompendo una canzone di Annalisa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 21 luglio 2024 è stato pubblicato su X il presunto spezzone di una trasmissione del canale radiotelevisivo RTL 102.5, in cui il video“Bellissima”cantanteviene bruscamente interrotto per pochi secondi dall’annuncio di un giornalista che riporta ladi Joealla candidatura come presidente degli Stati Uniti. Il video di “Bellissima” riparte subito dopo l’annuncio. Si tratta di unafalsa. Nel filmato originale, consultabile sul sito di RTL 102.5, laviene data senza interrompere alcuna, all’iniziopuntata del Giornale Orario del 21 luglio 2024, alle ore 20.