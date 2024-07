Precipitazioni temporalesche il sindaco Mastella emana un avviso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 14:00 alle 23:59 di oggi 24 luglio, è stato emesso unsindacale per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previsti “fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità d evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; possibile scorrimento superficiale delle ...