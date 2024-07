Parigi 2024 Pietrangeli | Sinner salta le Olimpiadi? Peccato ma questi italiani… Vanno su e giù

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Che brutta notizia, un vero. Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Maitalianisu e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro. Vedi Berrettini adesso”. Intervistato da LaPresse, Nicola, leggenda del tennis italiano, commenta così la rinuncia di Jannik, numero uno al mondo, a giocare lediper una tonsillite: “Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti. In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo”. Sempre a LaPresse, ha parlato anche Adriano Panatta: “È un, era un papabile per la medaglia d’oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo.