Orgoglio e pregiudizio Matthew Macfayden non si sentiva adatto per il ruolo di Mr Darcy | Non sono attraente

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'attore ha ammesso che all'epoca non siaffatto appropriato alla parte, che avrebbe poi lanciato la sua carriera Ci saranno anche molte fan che ammirano e amano ardentemente l'interpretazione diMacfadyen del signor, ma lui non è mai stato uno di loro. L'attore, reduce dalla fine di Succession e attualmente nelle sale con Deadpool & Wolverine, ha parlato dicome di uno dei suoi primi grandi successi di carriera. Ha interpretato, infatti, l'amato eroe di Jane Austen nell'adattamento del 2005 del romanzo di Joe Wright, al fianco della Elizabeth Bennet di Keira Knightley. Ma sebbene Macfadyen si sia guadagnato schiere di fan per questo, non si è mai goduto l'esperienza sul set.