Golinucci la battaglia non si ferma Un dolore che unisce due famiglie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Due genitori che lottano per i figli. Sono uniti nele nella rabbia e ognuno di loro combatte la propriacontro "una giustizia che non li rispetta". Questo accomuna Marisa Degli Angeli, la mamma di Cristinascomparsa a Cesena 32 anni fa e mai più ritrovata, e Massimiliano Ferrerio, padre di Davide, il ragazzo di 20 anni finito in coma per un brutale pestaggio avvenuto due anni fa. E questo filo invisibile che lega i genitori dei due ragazzi è quello che ha fatto scattare il desiderio di unirsi per combattere. Così Massimiliano Ferrerio ha contattato l’avvocata Barbara Iannuccelli per poter contribuire anche lui, con la propria firma, e per opporsi all’archiviazione chiesta dal pubblico ministero sulla vicenda della scomparsa di Cristina.