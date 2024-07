Giornata speciale in biblioteca per i piccoli del Coccinelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unagrazie alla Polizia Municipale di Massa che li ha accompagnati a passeggio per la città fino alle porte e alla scoperta della. L’Arci ‘Cip & Ciop’, che gestisce il centro estivo comunaleper i bambini da 3 a5 anni nella scuola dell’infanzia di Santa Lucia, ha organizzato un’uscita alla scoperta dellacivica di Massa. Bambini ed educatori sono stati accompagnati lungo le strade della città da due assistenti speciali, gli agenti della Polizia Municipale Davide Vanelli e Giada Parodi. Isono stati guidati in sicurezza lungo il percorso verso la, dove li attendeva il referente Pier Paolo Neri, al quale è stato passato il testimone per condurli nel mondo dei libri.