F1 Charles Leclerc preoccupato verso Spa | Temo che i problemi di saltellamento si ripresenteranno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024)non sta vivendo un periodo storico particolarmente entusiasmante. Dopo un avvio di campionato incoraggiante, il Mondiale di Formula Uno 2024 ha viratoil negativo per la scuderia di Maranello. Tantidal punto di vista tecnico, risultati deludenti in pista e la sensazione di avere sprecato una ennesima stagione sempre più dietro l’angolo. Non solo, prima di pensare alla vacanze estive, la Ferrari sarà impegnata nel fine settimana del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento della stagione. Sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps la SF-24 rischia di dover affrontare una gara in difesa, dato che il lay-out velocissimo della pista delle Ardenne potrebbe far risaltare nuovamente i difetti della Rossa e, soprattutto, i rischi legati alalle più alte velocità.