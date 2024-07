Donna 30enne trovata impiccata in bagno | prima la lite col fidanzato poi la scoperta sul corpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dramma nel sud Italia. Unadi 30 anni, madre di due figli, è stataneldella casa di villeggiatura che aveva preso in affitto con il compagno. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 23 luglio. Dalle prime informazioni emerse in queste ore e come riporta l'Ansa pare che laavesse litigato con l'uomo. Quest'ultimo avrebbe lasciato in seguito l'abitazione. Poi il tragico ritrovamento. Il fatto è avvenuto a Fondachello, frazione marinara di Mascali, comune di poco più di 14mila abitanti della città metropolitana di Catania in Sicilia.